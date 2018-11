Gusto d'autunno e mostre di rettili: l'oasi Alento aspetta golosi e curiosi

Mostra dei rettili, visite guidate incluse per chi acquista on line, menù tematico con le pietanze autunnali. L'oasi del fiume Alento dedica una domenica ai curiosi ed ai golosi, garantendo ingresso gratuito all'area verde di Prignano Cilento. Disponibili anche noleggio bici, green car, equitazione, tour in bus elettrico, area picnic attrezzata.

Il menù

Pane, pere e formaggio, risotto agli agrumi, arrosto alle melannurca, insalata di frutta, dolce, torta di corbezzoli.

La foto che pubblichiamo è tratta dalla pagina fb Oasi fiume Alento in gusto.