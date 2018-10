Briganti, grotte e caciocavallo: cibo e tradizioni il 28 ottobre

Caciocavallo, grotte, briganti, racconti, una gara tra chef sindaci. Ecco il programma dell'evento che si svolgerà il 28 ottobre, dalle ore 9, presso "Casa del Peraino" in località Vallicelli, a Monte San Giacomo. La giornata sarà dedicata a seminari, laboratori, show cooking e degustazioni dei prodotti coltivati nei terreni di montagna del Cervati denominati "terra puglia" per le particolari proprietà che li contraddistinguono dai normali terreni situati più a valle.

Escursioni

Non mancheranno brevi passeggiate nei boschi e nella meravigliosa natura incontaminata che il Monte Cervati sa offrire.L'appuntamento è fissato per le ore 9:00 nella Villa Comunale di Monte San Giacomo. Subito dopo, con mezzi propri, i partecipanti si avvieranno verso "Casa del Peraino" in località Vallicelli. Seguiranno le varie attività e poi il pranzo a base dei prodotti tradizionali del territorio.

Info utili

Costo del biglietto: adulti 15 euro, bambini e ragazzi da 7 a 12 anni 10 euro, gambini fino a 6 anni gratis. Prenotazione obbligatoria e posti limitati. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3288236087. L'evento si svolge a quota 1.200 metri, per cui si consiglia di indossare felpa, giubbino, cappello e scarpe comode.

Chef con la fascia tricolore

A mettere le mani in pasta, nel laboratorio di Terra Puglia, saranno Raffaele Accetta, presidente della Comunità Montana, e Attilio Romano, presidente del GAL Vallo di Diano. Le autorità deporranno la propria fascia tricolore e indosseranno, per qualche ora, la divisa da chef per misurarsi nella preparazione di ricette tradizionali e nel racconto di aneddoti culinari. Un gruppo di bambini sarà designato a sorvegliare lo svolgimento della sfida e a decretare il vincitore. La gara, che non sarà solo cucinare un piatto tradizionale ma anche fare un viaggio alle radici della cultura locale, si svolgerà presso la Casa del Peraino, in località Vallicelli di Monte San Giacomo.