Tramonto in canoa e notte in tenda: pic nic sulle sponde del fiume Alento

In canoa al tramonto sulle acque del lago della Diga Alento. Il 14 settembre, sarà possibile percorrere in canoa tutto il lago Alento, a Prignano Cilento, e poi partecipare all'allestimento del campo base per trascorrere la notte in tenda. Al mattino si riparte e si ritorna in canoa. La sistemazione può essere in canoa doppia o singola. Saranno presenti istruttori qualificati che accompagneranno gli escursionisti.

Info utili

E' possibile partecipare dai 12 anni in su: i minori possono essere presenti solo in canoa doppia e accompagnati da un genitore. Gli organizzatori raccomandano di munirsi di abbigliamento adeguato, in particolare scarpette da scoglio e costume per la parte dell’escursione in canoa e felpa/giubbino per la notte. Costo dell'escursione: 49 euro a persona.



Il programma

Sabato 14 settembre, alle ore 16.30, arrivo in Oasi. Alle ore 18, prtenza in canoa per l’escursione sul lago. Alle ore 19, circa ritorno al campo base sulla spiaggia. Alle ore 20, pic-nic offerto dall’organizzazione: salsicce da arrostire, contorni di verdure, parmigiana, pane, anguria e acqua. Domenica 15 settembre, pre 8:30 partenza in canoa per la seconda escursione. Ore 9:30 arrivo in Oasi e consegna delle canoe. A seguire colazione con cornetto e caffè o cappuccino presso il bar dell’Oasi. E' possibile fermarsi in oasi e fruire delle visite guidate alla diga e all'oasi naturalistica, fino a 15 partecipanti. Per prenotare l'escursione in canoa doppia: https://www.bookingoasialento.it/servizi/canoa-le-stelle-canoa-doppia-2/ Per prenotarla in canoa singola, https://www.bookingoasialento.it/servizi/canoa-le-stelle-canoa-singola-2/

La foto che pubblichiamo è tratta dalla pagina facebook "Oasi Fiume Alento"