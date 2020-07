Ritorna la cena-spettacolo alle "Rocce Rosse" di Salerno

Sabato 11 luglio continua la stagione estiva targata Rocce Rosse, presso la spiaggia del Lloyd's Baia Hotel. Come ogni sabato, il locale presenta la "Dinner-Show", una cena sotto le stelle accompagnata da uno spettacolo mozzafiato. Luci, colori e performance dei migliori gruppi di animazione nazionali. Possibilità di Tavoli Champagneria. La prenotazione ai tavoli è obbligatoria. Per info e prenotazioni, numero telefonico 345 0926046. Rocce Rosse si trova in zona porto, a Salerno.