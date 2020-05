Festa del pane a Salerno, l'annuncio: "Sarà in versione solidale"

La festa del pane a Salerno si terrà in versione solidale, in modalità diversa, senza assembramenti ma con una finalità più bella e nobile.

I dettagli

In assenza di disposizioni ministeriali per il via libera all'organizzazione di eventi in presenza di pubblico, è impossibile confermare la gioiosa festa di popolo in piazza Montpellier. Il 23 e 24 maggio, dunque, l'appuntamento sarà simbolico e solidale Dopo la pubblicazione delle date sulle confezioni della Centrale del Latte, molti utenti-consumatori hanno rivolto domande agli organizzatori. Attraverso la pagina facebook dell'evento, è stato chiarito che l'obiettivo sarà benefico. Il pane, da sempre, è l'alimento simbolo per tutti: il pane che lievita e sfama, il pane che sazia e che "accompagna", il pane sfornato, il pane creato, cioè figlio dell'impasto. Gli organizzatori pensano a un dono, magari coinvolgendo anche le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Sui social, l'apprezzamento dei salernitani: "Sarà ancora più bello".