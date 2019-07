Sport, musica, intrattenimento: è tutto pronto per Magazzeno Summer Festival

Tutto pronto per il via ufficiale del Magazzeno Summer Festival, evento organizzato dall'associazione Replay e patrocinato dal Comune di Pontecagnano Faiano che si terrà il 13 ed il 14 luglio a partire dalle ore 9. Due giorni dedicati allo sport, alla musica ed all'intrattenimento per grandi e piccini che animeranno il litorale di Pontecagnano Faiano come mai accaduto prima d'ora. Durante l'evento saranno allestite varie aree per soddisfare ogni tipo di visitatore: area sport, area food, area intrattenimento e area relax.

Il programma

L'evento, a ingresso totalmente gratuito, prevede una serie di appuntamenti: tornei di beach soccer e beach volley per adulti e bambini, crossfit a cura della 84098, sport nautici (pallanuoto, nuoto, kitesurf e windsurf). A questi si aggiungeranno gli eventi fitness: zumba, acquagym, pilates, balli di gruppo, animazione e baby club. Nell'area intrattenimento, invece, si farà festa fino a tarda notte all'insegna della buona musica e dell'aggregazione. Il tutto nell'ottica di un divertimento consapevole (nell'area non saranno venduti superalcolici) e all'insegna del rispetto dell'ambiente. Magazzeno Summer Festival, infatti, sarà un evento Plastic Free.

La presentazione

"Saranno 48 ore di puro divertimento - spiegano Pompeo D'Amato e Umberto Del Giudice, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Associazione Replay - che vedranno protagonisti tutti coloro che vogliono dare il giusto ritmo alla loro estate. Abbiamo unito tante realtà, grazie alle quali siamo riusciti a mettere in piedi un evento che rappresenta un momento storico per la nostra città e per il nostro litorale. L'appuntamento per tutti è alle ore 9 di sabato 13 luglio per trascorrere insieme a noi due giorni all'insegna del divertimento sano e consapevole. Il nostro ringraziamento va al sindaco, Giuseppe Lanzara, ai consiglieri Gaetano Nappo e Arturo Giglio per il supporto ed il sostegno".