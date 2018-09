Sapori di bufala e festa del sorriso: cibo e solidarietà a Battipaglia

Sapori e solidarietà a Battipaglia, in occasione dell'evento "Sapori di bufala e festa dell sorriso". Dal 21 al 23 settembre, sarà possibile gustare prelibatezze del territorio campano - su tutte, la mozzarella, poi salumi e carne di bufalo - e nello stesso tempo compiere un gesto di generosità donando fondi per il progetto "bambino oncologico".

La rubrica

Ci sarà anche uno spazio dedicato al cooking show: buon cibo e preparazione di pietanze tipiche della Dieta Mediterranea e soprattutto prodotti nostrani della Piana del Sele. La giornalista Maria Rosaria Sica coordinerà e seguirà la rubrica. Si comincia alle ore 20.

Il programma

Musica, canti, cabaret e balli animeranno le serate. Ospite speciale Mino Abbacuccio "Saluta Titì", il tatuatore di Made in Sud "che se sbaglio... sbaglio". Animazione per bambini con area giochi e spettacolo di trampolieri. L'evento si terrà nell'area antistante l'Istituto Ferrari di Battipaglia, in via Rosa Jemma.