Cilento arti e sapori: artisti di strada e gastronomia a Palinuro

Esistono, in Cilento, tante mani sapienti in grado di confezionare meraviglie e partorire cose buonissime. L’associazione ‘B&B Palinuro di qualità’ ha deciso di radunare l'8 giugno le eccellenze del comprensorio e di mostrare a tutti, nella cucina a cielo aperto di via Indipendenza e piazza Virgilio, le prelibatezze del territorio.

Il programma

L’evento ‘Cilento arte e sapori’, aprirà al pubblico alle ore 20. Saranno coinvolti aziende agricole, i piccoli laboratori di prodotti tipici e di artigianato. I prodotti tipici saranno disposti in vari stand lungo l’isola pedonale di Palinuro per dare la possibilità agli esercenti di presentare e far degustare quanto producono. Tra uno stand e l’altro si esibiranno gli artisti di strada che, con i propri spettacoli, creeranno intrattenimento per l’intera serata, insieme al gruppo musicale ‘Vibrazione Positiva’ che si esibirá in piazza Virgilio.