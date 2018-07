Olevano sul Tusciano: festa al Borgo Monticello, il 28 e 29 luglio

Granite, pizza fritta, panino col soffritto, fagioli col pane, salsiccia arrostita, pasta e fagioli, pannocchie e dolci: i golosi possono prendere nota e trasferirsi ad Olevano sul Tusciano, il 28 e 29 luglio, in occasione della quindicesima edizione di "Festa al Borgo Monticello", percorso gastronomico-culturale per vicoli e piazzette del centro antico di Monticelli, frazione di Olevano sul Tusciano. In entrambi i giorni, i banchi di degustazione apriranno alle ore 19 e l'intrattenimento musicale in piazza inizierà alle ore 21. Sabato 28 luglio, esibizione del gruppo "Pifferi e tamburi" e recital della cantante Cinzia Cardamone. Domenica 29 luglio, nuova esibizione del gruppo Pifferi e tamburi con la partecipazione del maestro Mario Viscido e la musica itinerante de "I briganti dell'Ermice".