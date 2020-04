"Prepariamo la pastiera": tanta curiosità per il tutorial dedicato ai golosi

Guido Avallone, imprenditore di Olevano sul Tusciano, ha deciso di creare una diretta social, in programma sabato 11 aprile dalle ore 10 alle 11, per svelare i segreti del dolce tipico di Pasqua. La pastiera è un rito, una tappa obbligata per i golosi, insomma è tradizione.

L'appuntamento

Dopo aver dedicato un tutorial alla preparazione della pizza in teglia, Avallone dà appuntamento alla vigilia di Pasqua. Sarà necessario munirsi ovviamente degli ingredienti base e non dovranno mancare non solo il grano ma anche lo zucchero a velo per la "spolverata" finale. Il tutorial potrà essere seguito sulla pagina facebook "Il Mosaico Country House".