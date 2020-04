Riso alla cantonese e polpette alla cilentana: le ricette di Helga in diretta sul web

L'isolamento forzato, nelle ore del coronavirus, non scoraggia i buongustai. La chef Helga Liberto, attraverso la propria pagina facebook, raduna ogni giorno i golosi: apre la dispensa e sforna nuove pietanze. Affollate le dirette social, che possono essere seguite sulla pagina "I lievitati di Helga Liberto".

Le ultime ricette

Da una parte le pentole ed i fornelli, dall'altra il taccuino e la voglia di imparare. In mezzo c'è il computer o lo smartphone per guardare la ricetta a distanza. Le ultime prelibatezze sono il riso alla cantonese e le polpette alla cilentana. Ci sono pure gli ingredienti e le porzioni da prevedere. Riso alla cantonese (4 persone): riso basmati o comunqe un parboiled a grana lunga 300 grammi, acqua 600 grammi, sale grosso 10 grammi, pisellini 300 grammi, prosciutto crudo a dadini 150 grammi, un cipollotto fresco, 4 uova, 7 cucchiai di olio di semi di arachide, 4 cucchiai di salsa di soia, sale e pepe quanto basta. Questa, invece, la ricetta per le polpette di pane alla cilentana (dose per 4 persone, circa 20 polpette): pane raffermo 200 grammi, 2 uova, 200 grammi di mix formaggi (grana, pecorino, cacioricotta), noce moscata, prezzemolo tritato, pepe.