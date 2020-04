Le ricette della quarantena: ecco la pizza di pana e la torta di mela annurca

Non c'è tregua per i buongustai. Chi è goloso ama non solo mangiare bene ma di solito sperimenta anche nuovi percorsi del gusto. Le ricette di Helga Liberto, realizzate per gli appassionati di cucina attraverso dirette social sulla pagina facebook "I lievitati di Helga Liberto", sono diventati ormai un appuntamento cult per i provetti chef. Le ultime due pietanze create in dispensa sono la torta di mela annurca e la pizza di pane.

La torta

Mele annurche 700 grammi e pulite, uvetta 70 grammi (va pesata dopo averla tenuta in ammollo una notte in acqua o rum), zucchero 200 grammi più due cucchiai per le mele, 250 grammi di farina 00, 100 grammi di burro per le mele, un pezzettino per imburrare, latte intero 150 grammi, 2 uova, 1 limone, lievito in polvere per dolci 16 grammi, cannella in polvere mezzo cucchiaino, vaniglia in polvere 1 cucchiaino, un pizzico di sale fino, pan grattato quanto basta..

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La pizza di pane

Occorrono 350 grammi di pane raffermo, 200 ml di acqua, 80 ml di olio extravergine di oliva (due cucchiai), 1 cucchiaino di sale, 50 graami di parmigiano, 300 grammi di pomodori pelati sgocciolati, basilico quanto basta, olive quanto basta, capperi, alici sott'olio, origano quanto basta.