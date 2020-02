Tondo San Valentino: ecco il menù proposto per le coppie

San Valentino prende forma da Tondo. Il locale di via Irno, a Salerno, ha in programma un menù speciale per le coppie.

Il menù

Chips di patate di benvenuto, hamburger di San Valentino, calice/birra media alla spina, dolce di San Valentino. Il costo è 35 euro a coppia. Prenotazioni al numero telefonico 0892094369.