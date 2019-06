A Battipaglia la solidarietà incontra la gastronomia: tutto pronto per “Sapori di Bufala”.

Si rinnova l’appuntamento con la Festa solidale del sorriso - “Sapori di bufala”, in programma dal 7 al 9 giugno a Battipaglia. L’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Onlus di Battipaglia organizza la quinta edizione dell’evento presso l'Istituto Istruzione Superiore Enzo Ferrari.

Il progetto

L’evento solidale ha l’obiettivo di finanziare i viaggi della speranza di bambini costretti alle cure chemioterapiche e radioterapiche fuori regione. La Festa Solidale del Sorriso – Sapori di bufala si terrà nell’area esterna dell’Istituto “Enzo Ferrari” di Battipaglia con l’allestimento di stand gastronomici, area attrezzata per bambini e area spettacoli e musica. Ogni sera alle ore 20 apertura degli stand con pietanze preparate con prodotti tipici del territorio, prodotti caseari di bufala, carne di bufalo e dolci tipici. A guidare i lavori in cucina sono i cuochi della scuola alberghiera che cureranno la preparazione delle delizie della cucina mediterranea, con la collaborazione degli alunni della scuola ed i volontari dell’associazione. Sarà ospite il clown internazionale David Larible, che darà vita nei giorni dell’evento alla Master Class per i clown dottori che solitamente contribuiscono a portare un sorriso nelle corsie degli ospedali.

Il programma

Nel corso delle tre le serate si esibiranno sul palco vari artisti musicali e cabarettisti. Il 7 giugno, Rainbow show - Spettacolo dei Trampolieri. La Compagnia dei Cantori Popolari (musica popolare). L'8 giugno, David Larible (special guest) Zero Follia – Spettacolo DI Tommaso Lanaro, Vienteterra (musica e balli popolari), Napi animazioni (trampolieri). Il 9 giugno, Nero A Metà (gruppo musicale – Tributo band Pino Daniele), Le Sette Bocche (musica e balli popolari). In occasione dell’evento sensibilizzeremo i ragazzi sulla donazione del Midollo Osseo e Cellule Staminali, all’importanza della donazione. Il direttore artistico Rosario Bacco presenterà le tre serate. Tutti gli artisti si esibiranno gratuitamente per sostenere insieme ai volontari dell’associazione le attività e i progetti dell’Arcobaleno Marco Iagulli.