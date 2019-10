Weekend al borgo: iniziativa cibo sano e cilentano, poi si dorme gratis

"Mangi sano e cilentano e dormi gratis in suite": ecco l'iniziativa promossa dal Comune di Valle Dell’Angelo, uno dei meno popolosi della Campania. Sabato 26 ottobre, il borgo ospiterà un concerto di musica popolare promosso dall’associazione Artisti Cilentani Associati. A partire dalle ore 21, in piazzetta Canonico Iannuzzi, si esibirà la compagnia di musica popolare dei Donnaluna.

Il programma

In un intreccio di enogastronomia e cultura, l'obiettivo è rievocare le forme artistiche e gli aspetti tipici e caratterizzanti dei luoghi che hanno subito l’influenza del “crocevia” che nei secoli ha rappresentato la Fiera della Croce. Valle dell'Angelo aderisce e inventa una iniziativa curiosa, anzi anticrisi. Il sindaco Salvatore Iannuzzi ha messo a disposizione dei turisti, per tutti i fine settimana, le suite a 5 stelle realizzate dal Comune nel pieno centro del paese. L’unico dovere a carico di quanti vogliano pernottare a Valle dell’Angelo sarà pranzare nei ristoranti e locande del paese. Il menu è made in Cilento e includerà solo cibi e vini locali. Il piatto forte sarà il parmarieddo. C’è anche la possibilità di una visita guidata: la Grotta dell’Angelo, le Gole del Festolaro, la Grava di Vesalo, il villaggio rurale di Pruno e la Chiesa di San Barbato. La sensazione sarà quella di sedersi a mangiare a casa di amici dove l’ospite viene sempre prima di tutto. Per le prenotazioni, sarà sufficiente contattare il numero telefonico 3400013186.