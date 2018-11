Di food in tour: visite guidate, spettacoli e golosità, il 2 dicembre

Il Centro Turistico Giovanile Picentia - Salerno e Pamart festeggeranno il primo anno di attività del progetto e spegneranno la loro prima candelina con tutti i partecipanti a Montecorvino Rovella. Appuntamento alle ore 11 nella Casa di baal a Macchia di Montecorvino: visita all'azienda produttrice da generazioni di vino e olio, aperitivo di benvenuto.

Il programma

Alle ore 12, i partecipanti si sposteranno nel Borgo di Sant'eustachio con visita guidata a cura della Pro Loco. Alle 13, pranzo presso la Pizzeria L'oro di Napoli e incontro con il maestro pizzaiolo Pierino Cardonia. Alle ore 15, assaggio di gastronomia dolciaria presso la pasticceria Sapori Di Casa Giuliano. Alle ore 15.30, passeggiata storico culturale e visita guidata della chiesa Santa Maria della Pace. Ore 16.30, pausa caffe al Be White 2.0 e passeggiata nel Viale dei Cappuccini. Alle ore 17, visita all'Osservatorio Astronomico. Alle 18.30, visita del centro storico, chiesa di San Rocco e Duomo SS. Pietro e Paolo con esposizione del Presepe mobile. Alle 20, sarà possibile assistere gratuitamente e in maniera facoltativa allo spettacolo teatrale Parenti Serpenti della compagnia I Percaso.

Info utili

ll costo dell'intera giornata, che comprende la passeggiata tra le bellezze culturali di Montecorvino Rovella e le degustazioni, è di 27 euro per i non tesserati al CTG. Per i tesserati ai CTG di tutta Italia è di 20 euro. Per i ragazzi fino a 12 anni tesserati il costo è di 5 euro. Per tutti gli altri fino ai 18 anni è di 10 euro. La località dovrà esser raggiunta con mezzi propri e il punto di ritrovo sarà la Casa di Baal a Macchia di Montecorvino Rovella