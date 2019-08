Cilento Buskers: ad Albanella sbarca il festival degli artisti di strada

Un sogno ad occhi aperti. Il fascino degli antichi vicoli del borgo storico di Albanella rivive attraverso il “Cilento International Buskers – Festival & Premio Internazionale degli artisti di strada”, dal 16 al 18 agosto. Gli scorci, le piazze e gli angoli più nascosti si trasformeranno in un teatro a cielo aperto per lasciarsi avvolgere dalla meraviglia e dallo stupore: acrobati e statue viventi, spettacoli di fuoco e di magia, giocoleria comica, illusionismo, e ancora musicisti e cantanti, clown e mimi, artisti circensi, cantastorie e mangia fuoco stupiranno adulti e bambini.

Il programma

Tre giorni di spettacoli che si susseguiranno dalle ore 20 nell’intento di valorizzare la figura dell’artista di strada e far conoscere ad un pubblico sempre più vasto le incontaminate bellezze del territorio. Un cartellone che, nell’edizione 2019, si arricchisce di due ulteriori eventi: lo Street Food, con chioschetti e originali ape car dal sapore vintage che delizieranno il pubblico con i piatti tipici delle tradizione enogastronomica italiana, e lo Street Band Festival con spettacoli itineranti e bande musicali e circensi. Ad incentivare l’atmosfera di festa contribuirà anche il mercatino dell’artigianato, per mostrare le bellezze della produzione locale e il recupero della creatività “handmade”. Regalare emozioni e allegria: è questo il desiderio del Cilento International Buskers, evento promosso dall’Associazione Italia Promotion, con l’organizzazione generale dell’AD Company e la direzione artistica di Donato Alfani.

Il concorso

In contemporanea sarà attivo il Concorso Fotografico "Scatta il Cilento International Buskers Festival 2019" che premierà le prime 5 foto in concorso che otterranno più like sulle piattaforme social dove saranno pubblicate. La giuria sarà composta da 50 ragazze e 50 ragazzi tra gli 8 e i 14 anni. Per diventare giurato le iscrizioni saranno aperte fino al 16 agosto, collegandosi direttamente alle pagine social del festival.

Ospita un artista

Per immergersi nel magico mondo del Cilento International Buskers, la rassegna propone l’iniziativa “Ospita/ Adotta un artista”, rivolta a tutti i residenti del luogo, incentivando la cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza, nell’ottica dell’incontro e dello scambio dei popoli, verso la promozione di un turismo responsabile.