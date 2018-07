Al via il "Cilento Buskers Festival" dal 20 al 22 luglio ad Albanella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ormai ci siamo! Al via questa sera il Cilento International Buskers Festival e Street Band Festival. Organizzatori e artisti sono carichi di entusiasmo per iniziare questa nuova avventura del Festival & Premio Internazionale degli Artisti di Strada, che si terrà ad Albanella stasera a partire dalle ore 20.30 e fino a domenica 22 luglio.

Il programma

Tre giorni durante i quali le stradine del centro storico si vestiranno di mille colori e diventeranno teatro delle incontenibili esibizioni di artisti e musicisti di strada provenienti da ogni angolo del mondo. Il Cilento International Buskers Festival giunto alla sua IV° edizione è nato grazie all’idea del Direttore Artistico del Festival Buskers, Donato Alfani. In questi tre giorni si susseguiranno oltre 60 artisti per soddisfare i gusti di grandi e piccini. Passeggeranno nel borgo per vivere la città ed accendere applausi negli spettacoli in programmazione. Nelle tre piazze del centro storico di Albanella dalle ore 20.00 e fino alle 24.00 si susseguiranno esibizioni di ogni genere: clownerie, musica, giocolerie, acrobazie, danze, spettacoli aerei, folk rock, danza acrobatica, danza del fuoco,truccabimbi, laboratori per bambini e molto altro. Ma la grande novità di quest’anno è in arrivo sabato 20 e domenica 21 luglio con la prima edizione dello Street Band festival. Tra gli artisti più attesi i Boomerang band e la Murgia’s Street Band che come pifferai magici vi incanteranno e vi porteranno a ballare, saltellare e gioire per ogni stradina e piazza della città. Al Cilento Buskers Festival e allo Street Band Festival coinvolgimento e divertimento sono ingredienti assicurati e lʼarte di strada sarà la protagonista assoluta, che con i suoi colori magici, con l’allegria e l’atmosfera incantata saprà conquistare tutti gli spettatori presenti. L’evento è organizzato grazie al patrocinio morale del Comune di Albanella e al contributo di 4G Energia, Dervit, Marval Food, Bcc Comuni Cilentani, Le Bontà Nostrane, Prota Srl, Caseificio Bufalat, GS Beverage, Zunno Arredamenti Negozio, Allianz Agenzia Capaccio, Pasta Amato. Si ringrazia per l’ospitalità: Agriturismo La Collinetta, B&B Stella Marina, B&B La Casa di Betty, Hotel Paradiso, B&B Antonio.