Tutto pronto per il Cilento International Buskers Festival

Cilento International Buskers Festival® - Festival & Premio Internazionale degli Artisti di Strada® è una manifestazione nata con lo scopo di dare spazio ai più grandi Artisti di Strada del mondo. Un progetto che mira alla creazione di un Festival che si svolge in varie giornate e che vede l’assegnazione di premi per ogni categoria di Artisti. Il Busker è colui che si esprime liberamente in relazione a manifestazioni artistiche come quelle figurative ed acrobatiche. Le esibizioni possono essere molto varie e diverse tra loro: l’unica costante sempre viva e presente è quella di offrire al pubblico uno spettacolo d’intrattenimento unico ed originale, lasciando tutti a bocca aperta e creando un’atmosfera fiabesca e ironica. Il Premio si articolerà in 8 categorie, ciascuna delle quali si sviluppa in sottocategorie, e una categoria Premi Speciali. Per ognuna di esse è previsto l’assegnazione del Premio CIBF.