Nasce #Tokame, la nuova realtà delle public relation made in Cilento

Metti un gruppo di ragazzi da ogni parte del Cilento con la voglia di divertirsi e far divertire, tutti uniti da uno spirito di aggregazione senza precedenti. cco come'è nato #Tokame public relation for night life, che sarà presentato giovedì 26 dicembre al popolo della movida a La Sirenella di Palinuro con il #FluoParty. Ingresso libero e gadget fluo per tutti.

La presentazione



Un’idea voluta fortemente da Marco Sansiviero noto imprenditore turistico, abbracciata e realizzata da Emanuele Esposito giovane frequentatore della nightlife e già fondatore in passato di gruppi di pubbliche relazioni di successo, Frenky Murante noto dj ,con la collaborazione del project manager Gerri Guerrieri già ideatore in passato di eventi di spicco del Cilento.…”Abbiamo tutti i numeri per diventare una bella realtà ” aggiunge Marco Sansiviero ”finalmente nel Cilento siamo riusciti a far nascere un gruppo di ragazzi coesi , attivi, in pochi giorni si sono allargati a macchia d’olio ed e’ una bella soddisfazione - conclude Sansiviero - Abbiamo iniziato poche settimane fa ed eravamo in 5 , in pochi giorni grazie ad un tam tam sui social, siamo diventati in un attimo 30 , tutti dai 25 ai 40 anni , dichiara Emanuele Esposito, sparsi da ogni parte del Cilento, Nicola di San Giovanni a Piro che è anche nostro dj ufficiale, Elena di Marina di Camerota, Sofia di Pisciotta, Camen di Sapri. Ecco alcuni dei ragazzi che collaborano al progetto #Tokame , tutti uniti da un unico obiettivo divertirci e far divertire".

Il programma



Venerdì 20 secondo appuntamento con il format Cilento Latino evento dedicato ai balli caraibici con la presenza di numerose scuole e maestri del Cilento ingresso libero consumazione obbligatoria. Sabato 21 va in scena il trap/reggaeton Made in Naples con il concerto live di Eric Gacha organizzato della LeoLex event ingresso in prevendita 3€. Giovedì 26 Dicembre invece tutto pronto quindi per il primo evento ufficiale #Tokame a La Sirenella di Palinuro: Fluo party 3.0 una strepitosa “one night” a tema che stavolta promette di stupire con un progetto più di tendenza e un format rivisitato. Un colourful rigorosamente Fluo in qualsiasi espressione possibile fra allestimenti, accessori, gadget per tutti ed effetti speciali in un’atmosfera magica lasciando a tutti libero sfogo alla fantasia. L’ingresso è libero senza obbligo della consumazione tutta la notte, la direzione si riserva il diritto di ingresso. Informazioni al numero 09741926531.