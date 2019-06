La magia del Cilento Outlet, giochi e laboratori per i bambini

Magia al Cilento Outlet. Il 22 giugno, dalle ore 18 alle 24, spettacoli di magia, talent show e atmosfere da fiaba. Il Cilento Outlet si vestirà di stelle: scenografie da fiaba, animazione, talent show e concerti.

Il programma

Si comincia alle ore 18 si andrà avanti fino ai dodici rintocchi della mezzanotte. I bambini resteranno a bocca aperta per gli spettacoli e i giochi di prestigio. Emozioni anche per gli adulti: su tutti prezzi outlet sarà infatti applicato uno sconto del 50 per cento.