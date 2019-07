Un week end da sBallo, al Cilento Outlet

Il week end del Cilento Outlet (Gruppo IRGEN) si veste di musica e danza grazie ad un doppio appuntamento all’insegna dello Swing e di un ospite d’eccezione: l’amatissimo Nicolò Noto di Amici ( il talent show più seguito dai ragazzi).

Si parte sabato 13 luglio con The Swingers Orchestra e il progetto Remake in Swing. Un appuntamento gratuito per gli ospiti del Cilento Outlet, che prenderà il via a partire dalle 21.00. Saranno i più celebri brani Pop, rivisitati in chiave jazz, a concludere in bellezza la shopping experience di questa serata di metà luglio. L’orchestra guidata dal chitarrista Delio Barone farà rivivere le atmosfere vintage di un’Italia da copertina: quella delle orchestre swing degli Anni Quaranta e dintorni. In programma anche le più celebri canzoni di miti della musica quali: Stevie Wonder (Isn’t She Lovely, You Are the Sunshine of My Life), Barry White (Just the Way You Are), Beatles (Something, The Long and Winding Road), Norah Jones (Don’t Know Why), Frank Sinatra, Peter Cincotti, Spandau Ballet, Michael Bublé e tanti altri.

Domenica, invece, spazio alla danza. A partire dalle 20.00 saranno ben due i corpi di ballo che si esibiranno per gli ospiti del Cilento Outlet, e il gran finale sarà tutto per l’amatissimo ex ballerino di Amici Nicolò Noto. Insomma, altri due appuntamenti da non perdere in quello che ormai è il cuore pulsante dell’estate cilentana.