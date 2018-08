Cinema e cibo al Parco Archeologico di Nocera Superiore, dal 25 agosto

Cinema e cibo a cielo aperto, nel suggestivo scenario del Parco Archeologico di Nocera Superiore, con le rassegne di Napoliwood e Street Food Festival. Il cartellone estivo di Nuceria Creativa, coordinato dall’assessore con delega agli spettacoli Anna Battipaglia, continua ad accompagnare le serata in città e lo fa con cinque giorni d’intrattenimento in uno dei luoghi più rappresentativi di Nocera Superiore, dal 25 al 29 agosto.

ll programma

Ad accompagnare le serate sotto le stelle, ci sarà anche la musica a partire dal 26 con Musicamore Folk. Si prosegue il 27 con Ondina Sannino Napoli in Jazz Quartet, il 28 con la posteggia a cura di Michele Meo e Matteo Masullo. Chiusura il 29 agosto con i Cor a Cor. Per quanto riguarda la rassegna del cinema napoletano s’inizia il 25 con «Mister Felicità», si continua il 26 con «Song ‘e Napule», si prosegue il 27 con Ammore e Malavita per poi chiudere il 28 e 29 agosto con l’accoppiata Napoli Velata e La Parrucchiera.