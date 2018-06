Maratona Jurassic World: al The Space film no stop, il 6 giugno

A 25 anni dall’uscita di Jurassic Park, il film di Steven Spielberg che ha rivoluzionato la storia del cinema e degli effetti speciali, arriva nei cinema The Space di Salerno una nuova cinemaratona dedicata agli ultimi due film della saga sui dinosauri più amata di sempre. Mercoledì 6 giugno, in tutti i multisala del circuito, saranno proiettati Jurassic World e, in anteprima nazionale, il sequel Jurassic World – Il Regno Distrutto, nelle sale italiane a partire dal 7 giugno.

Il programma

La maratona inizierà alle 20 con Jurassic World (2015), il capitolo con il maggiore incasso della saga diretto da Colin Trevorrow, per poi proseguire alle 22.15 con Jurassic World – Il Regno Distrutto di Juan Antonio Bayona. Se si acquista il biglietto del 6 giugno, si potrà ritirare al cinema la locandina da collezione di Jurassic World: Il Regno Distrutto.

Il ritorno

Dopo il successo ottenuto da Jurassic World, ambientato 22 anni dopo gli eventi di Jurassic Park, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano nei panni di Owen Grady e Claire Dearing. Sono passati quattro anni da quando il parco di Jurassic World è stato distrutto; Isla Nublar è adesso un luogo selvaggio e abbandonato, dove i dinosauri sopravvissuti cercano riparo nella giungla. Al risveglio del vulcano dell’isola i due intraprendono una campagna per salvare i dinosauri ancora in vita da una nuova estinzione. Nel film sarà presente anche Jeff Goldblum, che riprenderà il ruolo del professor Ian Malcolm, tra i protagonisti del primo Jurassic Park. Le prevendite sono già aperte (lo spettacolo da acquistare è quello delle 22.15, con il quale si potrà assistere alla maratona o anche a uno solo dei film).