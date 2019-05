Salerno, arriva il cinema di quartiere all'aperto

Sabato 18 Maggio, dalle 20.30, un pezzetto di Largo Plebiscito nel centro storico di Salerno, verrà trasformato in un piccolo cinema di quartiere all'aperto.

Sul'ex chiesa dei Morticelli verrà proiettato il film scelto dalla community web sulla pagina Facebook del collettivo Blam.

Sotto le stelle, sarà possibile, per la prima volta, ri-vivere una della piazze più belle del centro storico di Salerno dimenticate per molto tempo e riattivate dal laboratorio creativo SSMOLL attivato da Blam nell'ex chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti, nota come chiesa dei "Morticelli".

L'evento è in collaborazione con Marea.



https://www.facebook.com/events/304778353803612/permalink/316084972672950/