Riparte Cinemadays: per 4 giorni, film a 3 euro per tutti

Dopo il grandissimo successo delle scorse edizioni torna Cinemadays, l'iniziativa promossa dal MiBACT e dagli esercenti, distributori e produttori cinematografici che permette l'ingresso al cinema a soli 3 euro in tutte le sale italiane aderenti. Il primo Cinemadays si svolgerà dal 9 al 12 aprile. Gli altri periodi in cui si potrà andare al cinema con il biglietto scontato a 3 euro saranno dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre.La nuova edizione dei Cinemadays prevede una grande novità: per una settimana intera, dal 9 al 15 agosto 2018, nelle sale si terranno proiezioni di anteprime della nuova stagione cinematografica.