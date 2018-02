Laboratorio di circoteatro alla libreria Marcovaldo, il 10 febbraio

Marcovaldo, libreria per bambini di Cava de' Tirreni, ospita "Attraverso il bosco”, laboratorio di circoteatro in programma il 10 febbraio dalle ore 16.30. Si tratta di un progetto di incontri di circoteatro per bambini, dedicato a quattro favole dei fratelli Grimm: Pollicino, Cappuccetto Rosso, I musicanti di Brema, Hansel e Gretel. Il progetto si svolgerà in quattro appuntamenti tra febbraio e maggio 2018 e ogni partecipante può decidere se prendere parte all’intero percorso. Gli incontri laboratoriali sono a cura di Riccardo Pisani, esperto di teatro, circoteatro e piccolo circo per bambini. Prevedono quattro momenti: una fase ludica di conoscenza mediante giochi teatrali, la lettura della favola di riferimento, una sezione di lavoro mirata sul significato della favola, una breve messa in scena conclusiva.

Per ogni incontro è prevista la formazione di due gruppi: ore 16:30/17:30 lezione per bambini da 5 a 7 anni, ore 17:30/19:00 lezione per bambini da 8 anni in su. Il costo dell'incontro è di 12 euro (valido per entrambe le fasce d'età).