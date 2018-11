Claudio Baglioni in concerto al PalaSele: cresce l'attesa

Mezzo secolo vissuto in musica, 20 milioni di singoli, 35 milioni di album in Italia, più di 55 milioni di copie vendute in tutto il mondo: sono questi i numeri di una carriera unica e irripetibile di Claudio Baglioni che, il 10 e 11 novembre alle ore 21, incanterà i fan durante il concerto in programma al PalaSele di Eboli.

La carriera

Baglioni è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra fin dagli inizi degli anni '60, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live. E' stato il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1996, a “far scomparire il palco.

Il bis

Per contenere l'entusiasmo di tutti i suoi fan ci sarebbe stato bisogno di due palazzetti dello sport. Non a caso, Baglioni ha concesso il bis: sarà presente non solo il novembre ad Eboli ma anche l'11 novembre ed i bigliettii sono andati a ruba.