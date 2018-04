Il più grande clown del mondo al Teatro Augusteo: in scena Slava's Snoshow venerdì 13 aprile (ore 21), sabato 14 aprile in doppia replica (ore 16.30 e ore 21), domenica 15 aprile alle ore 18.30. E' un evento speciale, in esclusiva per la Campania. Slava, infatti, è considerato il clown più importante al mondo, in strada e sul palcoscenico dal 1993, oltre 6000 spettacoli, 400 spettacoli all’anno, oltre 4 milioni di spettatori. "Propongo un teatro rituale magico e festoso costruito sulla base delle immagini e dei movimenti - ha spiegato - impostato, sui giochi e sulle fantasie, che sono le creazioni comuni al pubblico e alla gente di teatro. E' un teatro che nasce inesorabilmente dai sogni e dalle fiabe. Volevo creare uno spettacolo che ci potesse riportare ai nostri sogni di bambini, che potesse aiutare le persone adulte che venivano a teatro a tornare alla loro fanciullezza di una volta". Da non perdere anche l'appuntamento di giovedì 12 aprile: alle ore 18.30 nel teatro della Sala Pasolini, Slava e i suoi clown incontrano il pubblico. Per questo appuntamento l'ingresso è libero.

La scheda

Slava Polunin nasce in una piccola città russa, lontano dai grandi centri urbani. Trascorre tutta la sua infanzia in mezzo alle foreste, ai campi e ai fiumi. Vive in un mondo incontaminato che ha sviluppato le sua capacità di inventare cose e storie sempre nuove. Slava ama costruire le case sugli alberi, anche di quattro piani come piccole città di neve e organizza divertenti feste con i suoi amici. Grazie alla televisione e al cinema, conosce e si innamora dei grandi clown e dei grandi mimi. Il suo sogno è quello di poter diventare un clown; un desiderio talmente forte che lo spinge a non aspettare il conseguimento del diploma. All'età di 17 anni si trasferisce a San Pietroburgo (all’epoca Leningrado) con l'intenzione di studiare ingegneria. In realtà, si iscrive ad una scuola di mimo. Inizia così il lungo cammino di Slava verso la riscoperta e la riaffermazione dell'arte del vero clown. Grazie all'influenza di grandi artisti come Chaplin, Marcel Marceau, Engibarov e al suo innato talento, Slava e la sua Compagnia – fondata nel 1979 – danno una nuova valenza al ruolo del clown, estrapolandolo dal mondo circense e portandolo nelle strade prima e nei più grandi teatri del mondo poi.

I premi

Nel 1993 raccoglie le gag e gli sketch più famosi del suo repertorio in un unico spettacolo SLAVA’S SNOWSHOW (precedentemente intitolato Yellow) che è un vero e proprio trionfo, tanto da valergli il Time Out Award. Da allora lo spettacolo ha girato il mondo ed è stato visto in centinaia di città da milioni di persone. Nella sua lunga storia lo spettacolo ha ricevuto prestigiosi premi teatrali e riconoscimenti, come: Lawrence Olivier, Drama Desk, Triumph, Golden Nose.