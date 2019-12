"Gran Salerno", in città arriva il cocktail-aperitivo nei punti ristoro Confcommercio

Un aperitivo tutto granata, da poter degustare in anteprima nei punti ristoro affiliati Confcommercio Campania - sede di Salerno. Con il patrocinio del Comune di Salerno, in collaborazione con Sofy Music, nasce la due giorni di spettacoli e musica live, in programma il 30 dicembre e 9 gennaio, dalle ore 19 a mezzanotte.

Il programma

Saranno circa duemila i cocktail offerti, in assaggio gratuito, dalle venti attività commerciali affiliate che aderiscono all’evento, tra bar e ristoranti, individuabili attraverso una segnaletica dedicata. In occasione della presentazione ufficiale del drink “GRAN SALERNO”, in programma nei giorni 30 dicembre e 9 gennaio 2020, a partire dalle ore 19 fino alla mezzanotte, si potrà godere di spettacoli musicali, tra cui concerti jazz, grandi classici della canzone italiana, bossa nova e sound Anni 70, affiancati da gruppi itineranti, nelle zone del centro cittadino (corso Vittorio Emanuele, via Velia, via Conforti, via Torretta, piazza Portanova e piazza Flavio Gioia), come in un vero e proprio cocktail-bar a cielo aperto, con musica dal vivo.

La presentazione

“Sono particolarmente soddisfatto della serie di progetti intavolati, finora e per l’anno nuovo, con Confcommercio” – afferma Dario Loffredo, Assessore al Commercio del Comune di Salerno - Questa proposta, in particolare, coinvolge tante attività del centro cittadino che verrà adibito a salotto, con musicisti e strumentisti a fare da tappeto per accompagnare lo shopping e il divertimento dei salernitani, associato al bere consapevole”. Dello stesso avviso è il Presidente di Confcommercio Campania – sede di Salerno, Giuseppe Gagliano: “Iniziative del genere servono ad innescare la collaborazione tra istituzioni ed esercizi pubblici, in sinergia con gli operatori del settore, per cercare di allontanare la crisi, stimolando standard di alta qualità a proposito di accoglienza, in una città sempre più proiettata al turismo”. Un cartellone ricco di eventi musicali, come spiega Giuseppe Masullo, Presidente dell’Associazione Sofy Music: “Da anni, presenti sul territorio con manifestazioni di successo, per garantire la possibilità di fruire degli spettacoli ad un ampio pubblico, abbiamo pensato ad un programma variegato, a fare da cornice, che venga incontro alle esigenze di tutti, in orari diversi”.



Info utili

Ecco l'itinerario da seguire per poter degustare in anteprima il cocktail-aperitivo GRAN SALERNO: www.gransalerno.org; facebook.com/gransalerno; instagram.com/gransalerno