La colazione da record: festa del latte sul Lungomare Trieste

L'abitudine quotidiana della prima colazione diventa un grande rito collettivo. E' la sfida che la Centrale del latte di Salerno ha deciso di lanciare con l’evento “Festa del latte - Tutti insieme per la colazione da record”, per celebrare il suo 90esimo compleanno e la Giornata mondiale del latte. L’Azienda, che da quasi un secolo entra nelle case dei salernitani con il suo latte (e non solo), invita a fare colazione tutti insieme sul Lungomare Trieste di Salerno, il 1° giugno dalle ore 9 alle 14.

Il programma

Lungo il percorso pedonale prospiciente il mare sarà allestita una grande tavolata dove, con l’ausilio dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Virtuoso” e di quelli dell’Istituto Turistico “Giovanni XXIII”, sarà servita una prima colazione a base di latte fresco, caffè, cornetti e frutta fresca. Oltre ai numerosi stand dei partner dell’iniziativa, fra cui le OO.PP. Agricole, Legambiente, e tanti altri, saranno allestiti laboratori creativi, aree fitness e sport, dove praticare una serie di attività con dimostrazioni, lezioni di pallavolo, fitwalking e altre discipline. L’Ordine dei Medici di Salerno metterà a disposizione i suoi associati per fornire anche servizi diagnostici e consigli per una sana e corretta alimentazione e la Fondazione Veronesi con l’Anicav organizzerà una raccolta fondi per la ricerca. Sul palco, dopo i saluti istituzionali del titolare della Centrale, Angelo Mastrolia; del Presidente della Regione Campania De Luca, del Sindaco di Salerno Napoli e del Presidente Confindustria e CCIAA Salerno Prete, ci sarà la consegna degli attestati di riconoscimento ai dipendenti, ai concessionari e agli allevatori della Centrale del latte e la premiazione dei clienti vincitori del Grande Concorso “90 anni di regali”. Saranno inoltre premiati il consumatore più fedele e il punto vendita più antico dell’azienda. Non mancheranno momenti musicali e di animazione con la diretta radio dell’evento sulle frequenze di RCS75 Radio Castelluccio.