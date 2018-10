Colori d'autunno, idrovolanti e passeggiata rosa all'Oasi Alento

All'Oasi del fiume Alento, il 28 ottobre, è in programma una giornata dedicata alla fotografia naturalistica. In compagnia e con l'ausilio di un professionista esperto ci si potrà cimentare con la macchina fotografica o il cellulare cogliendo i punti di interesse e gli angoli incantevoli avvolti nelle suggestive atmosfere autunnali dell’Oasi Fiume Alento. Durante la passeggiata, l'istruttore fornirà preziosi consigli e suggerimenti sulle tecniche di base della fotografia naturalistica. Al termine dell'escursione fotografica, sarà selezionato e premiato lo scatto più bello. Le emozioni non finiscono qui. L'attività è gratuita (ore 9-17) ma la prenotazione è obbligatoria.

Idrovolanti

Dalle ore 9 alle 17, iniziativa dedicata a piccoli e grandi appassionati di volo. E' prevista l’esibizione di diversi idrovolanti a due galleggianti oppure a scafo centrale con stabilizzatori. Si potranno ammirare motoscafi e idroscivolanti a propulsione elettrica ed a scoppio. Dopo ilvolo di elicotteri provvisti di galleggianti, la giornata terminerà con l’esibizione di svariate barche a vela radioassistite.



Solidarietà

In occasione della terza edizione della "Passeggiata Rosa", organizzata dal Centro di Riabilitazione Distretto Sanitario di Vallo della Lucania, l'Oasi Fiume Alento apre le porte a tutti, per consentire di partecipare gratuitamente all'evento, l'occasione giusta per stare bene, vivendo la natura e partecipando ad una causa così importante. La giornata prevede il convegno sul tema della prevenzione del cancro al seno, la passeggiata nella natura, il lancio dei palloncini, la Santa Messa e il torneo di calcio per i più piccoli, dalle ore 9 alle 15.30