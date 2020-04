Canzone di speranza: l'iniziativa della Compagnia dell'Arte al tempo del Covid

Il coronavirus ha bloccato le attività ma non frena l'entusiasmo, non soffoca la voglia di creare, ridere, recitare. L'ultimo spettacolo di "C'era una volta 8", family show della Compagnia dell'Arte, era Principe di Egitto, in cartellone il 3 maggio. Non sarà possibile alzare il sipario: i teatri sono chiusi. Ecco l'idea: gli attori tutti insieme intoneranno la canzone "Vedrai miracoli", molto toccante, che viene affidata a tutti i componenti della Compagnia nella parte degli ensemble. La parte principale, invece, resta di Cristina Mazzaccaro. Dalla pagina fb "Compagnia dell'Arte" partirà il video che conterrà due messaggi: sarà non solo segnale di chiusura della stagione teatrale ma anche di speranza rispetto all'emergenza Covid.

Info utili

Attraverso la propria pagina facebook, la Compagnia dell'Arte ha anche inviato un messaggio ai propri abbonati e agl appassionati di teatro, al pubblico fatto di famiglie, di giovani e meno giovani. "A fronte delle disposizioni del DPCM dell’10 aprile 2020, relativo alle Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, che ha esteso le misure contenitive fino al prossimo 3 maggio e dunque fino alla fine della nostra stagione teatrale, tutte le nostre attività sono sospese. Fino a tale data anche gli uffici e il botteghino del Teatro delle Arti - nostra sede operativa - resteranno chiusi. Pertanto, confidiamo, alla riapertura, di contattare tutti i nostri abbonati per comunicare la procedura di recupero date o l’eventuale conversione in voucher dei biglietti acquistati o ratei abbonamenti non goduti, per lo stesso importo dei titoli di acquisto. Il voucher emesso sarà utilizzabile per gli spettacoli organizzati dalla Compagnia nella prossima stagione teatrale".