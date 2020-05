Teatro per famiglie: ritorneranno le favole al Teatro delle Arti

Su il sipario, con coraggio e fiducia. La Compagnia dell'Arte ha svelato il cartellone di "C'era una volta 9", stagione 2020-2021. Il family show riparte, anzi nella testa degli organizzatori non si è mai fermato. Rivolto alle famiglie, ai bambini prevede sei spettacoli. Costo 130 euro. Un adulto più un bambino. Ecco i titoli: Aladino, La magica storia della pizza, Jesper il postino di Santa Klaus, , Anastasia-tra storia e leggenda, Aurora: Bella Addormentata, Il Principe d'Egitto. A breve saranno svelate le date. Informazioni all'indirizzo e-mail compagniadellarte@libero.it oppure contattando il numero telefonico 3883589548.

L'annuncio



Attraverso un post carico di emozione, pubblicato sulla propria pagina facebook, la Compagnia dell'Arte si rivolge al proprio pubblico, alle famiglie. "Abbiamo approfittato di questa pausa forzata per pensare ed elaborare...e creare per voi! Pensare al futuro ci fa bene. Fa bene a tutti. Significa sperare, significa trovare un senso per andare avanti, per tornare e sorridere e fare quello che più amiamo nella vita: calcare le tavole del nostro palcoscenico e regalare emozioni. Non avete idea di quanto siamo emozionati all’idea di rivedervi tutti “a casa nostra”. È sempre una nuova prima volta...".