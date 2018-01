Concerti in Luci d'Artista: venerdì barocco nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo

Penultimo appuntamento, venerdì 12 gennaio alle ore 20, per la terza edizione di “Concerti in Luci d’Artista”, la sezione invernale dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour”. L’ingresso è gratuito. Venerdì sera ritorna il barocco in città, nella cornice della chiesa di Sant’Andrea Apostolo con l'ensemble del Conservatorio di Salerno, nato dall'incontro di alcuni docenti accomunati dalla passione per la musica antica.

Il programma

Sarà incentrato sulle Trio Sonate di Georg Philipp Telemann, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Handel e saluterà Giusi Ledda al traversiere, Gianluca Russo al violino, Dario Orabona al violoncello e Ugo Di Giovanni all’arciliuto. La serata avrà inizio con la Triosonata in Mi minore TWV 42:e2, tratta dalla Tafelmusik, di Georg Philipp Telemann, una raccolta di raffinatissimi brani concepiti per allietare le serate conviviali dei membri dell’aristocrazia tedesca.