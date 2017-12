Concerto di Capodanno al Teatro Verdi con l'Orchestra Filarmonica Salernitana

Tutto pronto al Teatro Verdi per il tradizionale Concerto di Capodanno, in programma l'1 gennaio alle ore 18.30 e alle ore 21.30. L'Orchestra Filarmonica Salernitana "Giuseppe Verdi" augurerà buon anno a tutti gli appassionati della musica classica con due straordinari concerti. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro. Il costo dei biglietti resta invariato. Come nelle precedenti edizioni, si pagherà 35 euro per un posto in platea. I e II ordine 30 euro, III ordine 20 euro, IV ordine 15 euro, V ordine 10 euro.