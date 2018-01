Enrico Rava e Dado Moroni ospiti di Moroinjazz, il 26 gennaio

Enrico Rava, il trombettista per eccellenza del jazz italiano, uno dei più eleganti e creativi musicisti europei, icona del jazz made in Italy, si esibirà venerdì 26 gennaio dalle ore 22 sul palcoscenico del Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni. Sarà affiancato da Dario Deidda al basso, Alfonso Deidda al sassofono ed Enrico Morello alla batteria. Con Enrico Rava & Friend ci sarà un ospite d'eccezione: MoroInJazz accoglierà il genovese Dado Moroni, musicista che ha saputo conquistare il ruolo di “pianista europeo più richiesto di New York” lavorando con leggende come Wynton Marsalis, Alvin Queen, Freddie Hubbard, Kenny Clarke.