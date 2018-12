Cesare Cremonini in concerto al PalaSele: pochi biglietti disponibili

Domani, mercoledì 5 dicembre, il PalaSele di Eboli ospiterà l'unica tappa in Campania del "Cremonini Live 2018". Ultimissimi biglietti disponibili al botteghino dalle ore 18. I cancelli saranno aperti dalle ore 19, inizio show ore 21.

Il programma

Sono previsti 24 brani in scaletta, tra i quali alcune canzoni mai eseguite dal vivo, in 2 ore e 20 di concerto. Cesare Cremonini, musicista, autore, show-man, unico per stile e talento, incanterà il pubblico con uno spettacolo “internazionale”. Dalle canzoni storiche fino al lavoro maturo e visionario dell’ultimo disco “Possibili Scenari”, Cremonini metterà in scena un concerto capace di rappresentare al meglio i suoi vent’anni di carriera. I suoi successi sono entrati nell’immaginario collettivo: “Il comico (sai che risate)”, “Mondo”, “50 Special”, “Poetica”, “Marmellata #25”, “Le sei e ventisei”, “Lost in the weekend”, “Latin lover”, “Vieni a vedere perché”, “Buon viaggio (Share the Love)”.

Il cast

Sul palco con Cremonini - voce, pianoforte, chitarra - saliranno: Nicola Balestri - basso e banjo, Andrea Morelli - chitarre elettriche e acustiche, Alessandro de Crescenzo - chitarre elettriche e acustiche, Michele Guidi – tastiere, Bruno Zucchetti – tastiere, Andrea Fontana – batteria, Andrea Giuffredi – tromba, Massimo Zanotti – Trombone, Gabriele Bolognesi - Sax e flauto traverso, Annastella Camporeale – cori, Gianluigi Fazio - cori, chitarra acustica.

Info utili

Per la tappa al PalaSele di Eboli, a cura di Anni 60 produzioni, unica data in Campania. gli ultimissimi biglietti ancora disponibili saranno acquistabili anche al botteghino, aperto dalle ore 18. I cancelli per l’ingresso del pubblico saranno aperti dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21. Per informazioni: www.anni60produzioni.com, 089 4688156.