"Camera in Tour" all'ombra dei templi di Paestum: la data del concerto

Daniel Oren dirigerà l’Orchestra del Teatro di San Carlo Napoli nella magica location del Parco Archeologico di Paestum. Lo spettacolo, in programma domenica 15 settembre alle ore 20, è il quarto appuntamento di Camera in Tour 2019, la rassegna organizzata dalla Camera di Commercio di Salerno per promuovere l’offerta turistica e le bellezze del territorio attraverso l’arte e la cultura.

Il programma

Al cospetto dei solenni e millenari templi si celebra l’incontro tra due eccellenze della musica internazionale: l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli ed il maestro Daniel Oren. I partecipanti all’evento ascolteranno i due capolavori di Gershwin “Un americano a Parigi” e di Ravel “Bolero” ammirando sotto le stelle i templi simbolo della Magna Graecia e della classicità. Di grande fascino anche i brani tratti da "Candide" di Leonard Bernstein ispirati all’omonima novella di Voltaire.

La presentazione

“Sarà un evento speciale - afferma il Presidente della Camera di Commercio Andrea Prete - Il programma del concerto propone due brani celeberrimi che esalteranno l’impetuosa e coinvolgente direzione del maestro Oren ed il virtuosismo dell’Orchestra del Teatro di San Carlo. Vogliamo portare la grande arte tra i turisti, che saranno invitati dagli albergatori, per arricchire il loro soggiorno ed offrire ai cittadini un’esperienza indimenticabile”.

Info utili



Lo spettacolo è ad ingresso gratuito previo invito da ritirare presso Parco Archeologico di Paestum e Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno tra le ore 10 e le 14 da mercoledì 11 a sabato 14 settembre. L’ultimo appuntamento di Camera in Tour 2019 è in programma Sabato 21 Settembre con Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana che alle 22.00 (al termine della processione patronale di San Mattero) si esibiranno in Piazza della Concordia a Salerno. Uno spettacolo in piazza, con partecipazione libera e gratuita.