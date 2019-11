Concerto di beneficenza "Amadeus" a Salerno

Si svolgerà a Salerno il prossimo 14 Dicembre 2019,presso la scuola di MUSICA DANZA E ARTE "Amadeus",un concerto di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al reparto day hospital oncolico del Ruggi di Salerno,al fine di acquistare un Casco refrigerante dell'azienda inglese Paxman. Il progetto si chiama DIXHUITBELLASEMPRE e nasce circa tre anni fa per poi riprendere la sua attività di raccolta fondi circa un mese e mezzo or sono,quando Teresa Giordano guarita da un carcinoma maligno al seno a seguito di terapie e chemio decide di avvalersi di onlus locali quali INNER WHEEL - CNA - FONDAZIONE COMUNITA' SALERNITANA,con l'intento di conquistare l'obiettivo imposto.Il casco refrigerante blocca e arresta la caduta dei capelli durante i trattamenti chemioterapici.Il costo base è di circa 36.000€ (iva esclusa) e qualora arrivasse a Salerno sarebbe il primo in assoluto in tutta la campania. Sperimentato in altre regioni italiane grazie al supporto del dott.Filippo Mancuso,rappresentante di quest'azienda in tutto il sud italia,regala generosamente la possibilità di affrontare terapie dure come la chemio con un atteggiamento ottimista e positivo visti gli effetti indesiderati contrastati dal suo effetto. Diamo vita ad un vero e proprio concerto di beneficenza ove parteciperanno musicisti e cantanti professionisti e ove tutti potranno partecipare liberamente,senza un costo d'ingresso.Racconteremo di speranza,innovazione e rinascita tutta al femminile insieme con le testimonianze di Valentina Liberatore (in cura presso il GEMELLI a Roma) e di Teresa Giordano,sopravvissuta alla malattia qui a Salerno.Ci sarà un buffet e la proiezioni di alcuni filmati che racconteranno nel concreto gli effetti benevoli del PAXMAN.Tutti i partecipanti potranno donare liberamente un piccolo contributo che sarà devoluto al progetto #bellasempre.