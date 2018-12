Concerto in Cattedrale: il ricavato devoluto al progetto "Liberare la pena"

“Christmas fantasy” e “un Natale particolare” sono i titoli scelti per le composizioni che saranno eseguite venerdì 21 dicembre, dalle ore 21, nella Cattedrale di Salerno. Un lavoro a più mani, firmato dal M° Nicola Samale per la scrittura musicale e dal M° Imma Battista per quella narrativa. L’occasione è la quarta edizione del concerto di Natale, “Angeli”, organizzato dal Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e dalla Procura della Repubblica di Salerno.

Solidarietà

Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Migranti senza frontiere che si occupa anche del progetto "Liberare la pena", rispetto alla misura alternativa al carcere curata da Don Rosario Petrone presso la Domus Misericordiae di Brignano. E' una misura detentiva alternativa. Chissà, invece, come trascorreranno il Natale i carcerati. Venerdì sera, spazio alla musica dopo l’inaugurazione della collettiva per la quale dodici artisti contemporanei espongono le loro opere ispirate alle creature celesti. La visione dei lavori sarà accompagnata dalla proiezione di un video “Angels”, realizzato da Olga Marciano, che evoca gli angeli del quotidiano.

Il concerto

Sarà “Christmas fantasy”, l’adattamento dei canti natalizi del M° Nicola Samale, a condurre gli spettatori tra le atmosfere di questo particolare periodo dell’anno. Un lavoro pensato per riprendere gli spartiti di quelle che nel seicento venivano considerate delle vere e proprie ninne nanne in ode a Gesù bambino. La trascrizione di Samale punta a mettere insieme le diverse culture del cantare il Natale e lo fa proponendo anche degli originali spunti legati alle figure degli angeli. E proprio per queste particolari pagine di spartito che ci sarà la partecipazione straordinaria di Antonio Onorato con la chitarra a fiato. Musica e parole si ritroveranno in “Un Natale particolare”, l’opera per voce recitante, coro ed orchestra. Le musiche originali sono del M° Nicola Samale; il testo, tratto da “Canto di Natale” di Charles Dickens, è del M° Imma Battista e avrà la voce di Ugo Pagliai. Il coro del Conservatorio “G. Martucci” sarà diretto da Marilù di Santo; l’orchestra del Conservatorio “G. Martucci” sarà diretta dal M° Samale.

La mostra

A far da artistico preludio ci sarà l’inaugurazione della collettiva allestita negli spazi della Sala San Tommaso. Le opere di Simona Amato, Laura Bruno, Anna Ciufo, Liliana Comes, Lello D’Anna, Gerry Fezza, Giuseppe Gorga, Ida Mainenti, Olga Marciano, Gesuino Pinna, Santa Rossi e Loredana Spirineo. Le opere in esposizione raccontano e si raccontano con stili e tecniche differenti, fotografie e dipinti, dall’olio all’acrilico, dall’astratto al figurativo. Artisti giovani ed più affermati proporranno la loro visione degli angeli. L’allestimento scelto sarà molto semplice, in una scelta di coerenza cromatica che punta a garantire una visione obiettiva dei dipinti esposti. La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, dalle ore 17.30 alle ore 20 (tranne il 24 ed il 25 dicembre), fino al 28 dicembre.