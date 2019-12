Tutto pronto per il concerto di Giovanni Caccamo a Salerno, venerdì 20 dicembre. L'artista, scoperto da Franco Battiato, è noto per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano ''Ritornerò da te'' e per essere giunto al terzo posto al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Big con il brano ''Via da qui''. L'evento è promosso da "Yamaha Digital Pianos and Keyboards", patrocinato dal Comune di Salerno e dall'Assessorato Alle Politiche Sociali e organizzato dall'Associazione "Musikattiva"Salerno e ''Casa Musicale Cav. Quinto Fabio''. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

La presentazione



Si è svolta mercoledì 18 dicembre nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno: Il concerto, invece, avrà luogo venerdì 20 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Arbostella. Prima del concerto, Giovanni Caccamo visiterà gli spazi del nuovo Centro Polifunzionale Arbostella dove incontrerà i giovani iscritti ai progetti "SMS-Benessere Giovani" e verrà intervistato da Radio Village, web radio curata dalla cooperativa "Il villaggio di Esteban", la cui redazione è composta da ragazzi diversamente abili. Durante la giornata del 20 dicembre, inoltre, Musikattiva e il Vespa Club Salerno organizzeranno una raccolta fondi da destinare all'AIRC, per la ricerca sul cancro.