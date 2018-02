Concerto di Julian Mazzariello e Olivia Trummer al Jazz Club il Moro, il 9 febbraio

Tastiere, fascino, passione, talento, suoni e melodie particolarissime per una serata di jazz internazionale che vede per la prima volta insieme Julian Mazzariello e Olivia Trummer al piano e fender rhodes. E’ in programma venerdì 9 febbraio, al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni, il concerto che unisce la vocalist tedesca Olivia Trummer a Matteo Bortone al contrabbasso e Nicola Angelucci batteria. Julian Oliver Mazzariello al pianoforte ospite speciale della serata evento della rassegna MoroInJazz, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase. “Un progetto ispirato dal volo tra New York e Berlino”. Così Olivia Trummer, racconta “Fly now”, l’album che con il suo jazz orecchiabile ed elegante farà da fil rouge al concerto che si terrà nelle sale del locale del Borgo Scacciaventi.