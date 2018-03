Fatti sentire - Worldwide Tour 2018: Laura Pausini al Palasele di Eboli

Esce il 16 marzo in tutto il mondo “FATTI SENTIRE”, il tredicesimo album di inediti di Laura Pausini. Per la presentazione mondiale dell’album alla stampa, la cantante italiana più amata nel mondo ha scelto questa mattina l’originale palcoscenico di un volo dedicato Alitalia, official carrier che accompagnerà l’artista e lo staff nelle principali tappe del tour mondiale: dopo la release di FATTI SENTIRE, infatti, Laura Pausini sarà ancora grande protagonista del 2018 con un grande tour che approderà al PalaSele di Eboli il 25 settembre. I biglietti per la data saranno disponibili a partire dal prossimo 19 marzo su Ticketone e dal 22 marzo in tutti i punti vendita abituali, dopo una speciale pre-sale online dedicata al fanclub ufficiale, aperta tra il 16 e il 18 Marzo. Per informazioni sulla tappa: 089 4688156, www.anni60produzioni.com, www.fepgroup.it.

A più di due anni di distanza da “Simili” e dopo “Laura Xmas” registrato con la grande orchestra di Patrick Williams, FATTI SENTIRE esce in occasione dei 25 anni di carriera della cantante che, con oltre 70 milioni di dischi venduti, è l’artista italiana più ascoltata su Spotify a livello mondiale e vanta tra i suoi traguardi più di 40 awards internazionali: 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Awards, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music Awards solo per citare i più importanti. L’album, pubblicato per Atlantic-Warner Music in versione italiana e spagnola, contiene 14 tracce: storie a cui Laura si è avvicinata ascoltando chi le sta accanto e non solo. Come un sequel di “Simili”, che invitava ad avvicinarsi e a sentirsi parte di un unico universo, “FATTI SENTIRE” invita, pur nella vicinanza al prossimo, ad amare la propria personalità, ad accettarsi e a volersi bene per quello che si è. In “FATTI SENTIRE” si riuniscono sound italiani e internazionali in una commistione di generi, autori, musicisti, produttori che insieme fotografano questo momento della carriera di Laura Pausini. La produzione artistica è come da sempre di Laura stessa, che dona un carattere eterogeneo al disco riunendo attorno a sé alcune delle firme più interessanti del panorama italiano ed internazionale.

Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo a luglio in ben due serate storiche per la musica italiana che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall’estate. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani e a seguire nel resto dei paesi europei. L’appuntamento al PalaSele di Eboli è per il 25 settembre 2018. Con la tappa del FATTI SENTIRE - WORLDWIDE TOUR 2018 di Laura Pausini si arricchisce sempre più la grande stagione live al PalaSele di Eboli a cura di Anni 60 Produzioni. Un eccezionale cartellone in cui sono già in programma il concerto di Gianna Nannini (“Fenomenale il tour” il 19 aprile), le uniche date in Campania del "LORENZO LIVE 2018" di Jovanotti (già sold-out quelle del 25 e 26 maggio, biglietti ancora disponibili per lunedì 28 maggio) e il doppio appuntamento con Claudio Baglioni (atteso il 10 novembre e 11 novembre con AL CENTRO TOUR). Per tutti gli show le prevendite sono già attive. Per informazioni 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.