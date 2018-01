Max, Nek e Renga Tour: il super trio si prepara ad emozionare il pubblico del Palasele

Sarà una grande festa della musica, questa sera, mercoledì 31 gennaio, al PalaSele di Eboli con il super trio Max Pezzali, Nek e Francesco Renga che, insieme sul palco con il loro acclamato live congiunto, sono pronti a conquistare il pubblico della Campania, dopo aver già entusiasmato i palasport delle principali città italiane.

LO SHOW Più di 30 brani in scaletta, scelti tra i più grandi successi delle rispettive carriere dei tre artisti, che vantano repertori diventati colonna sonora di intere generazioni: oltre 2 ore e mezza di musica in cui Max, Nek e Renga reinterpretano a tre voci i loro brani più amati. Uno straordinario susseguirsi di hit che prende il via dalla canzone manifesto del loro progetto, “Duri da Battere”, per poi trascinare il pubblico in un unico coro con “Gli anni", "Lascia che io sia", “Il mio giorno più bello del mondo”, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, "Laura non c’è", "Angelo", passando per “La regola dell’amico", “Fatti avanti amore”, "Vivendo adesso", e tante, tante altre.

Sul palco i tre artisti sono accompagnati da una super band di 9 elementi composta da: Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.

Info utili

“MAX NEK RENGA, il tour” è prodotto e organizzato da F&P Group, mentre la tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni. Gli ultimissimi biglietti saranno disponibili il giorno stesso dello show al Botteghino del PalaSele a partire dalle ore 16. I cancelli apriranno alle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21. RTL 102.5 è media partner di “MAX NEK RENGA, il tour”. Per informazioni sulla tappa al PalaSele: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

I prossimi appuntamenti

Dopo l’imperdibile “NEK MAX RENGA, il tour”, l’8 marzo appuntamento, in esclusiva per la Campania, con Zucchero e il suo “Wanted Tour 2018”. Il 12 marzo, invece, sarà Gianni Morandi con il suo Tour 2018 “d’amore d’autore” a fare tappa a Eboli, mentre Il 19 aprile largo a “Fenomenale il Tour” di Gianna Nannini. Salgono a tre le serate di Lorenzo live 2018: il tour di Jovanotti, già atteso per il 25 e 26 maggio 2018, si fermerà a Eboli anche lunedì 28 maggio. La prevendita per il terzo spettacolo al Palasele di Eboli parte da giovedì 1° febbraio sul sito di TicketOne, da domenica 4 febbraio, invece, sul circuito Go2 e nei principali punti vendita regionali.

A novembre invece doppio appuntamento con Claudio Baglioni, atteso sabato 10 e domenica 11 con AL CENTRO TOUR.