Natale con l'orchestra del Teatro Verdi: concerto augurale sotto l'albero

Il Teatro Verdi di Salerno celebra le festività, nella città delle Luci d’Artista, con una programmazione pirotecnica. Il primo appuntamento è il concerto augurale sotto l’Albero di Piazza Portanova, domenica 22 alle ore 19, in collaborazione con la Camera di Commercio.

Gli altri appuntamenti

Spazio anche alla grande lirica. Tutto pronto per La Boheme di Giacomo Puccini (da lunedì 23 dicembre), poi il Concerto di Natale del Coro delle Voci Bianche (alle ore 11) e il Gran Concerto di Capodanno (doppio spettacolo 1 gennaio ore 18.30 e 21.30). Feste in musica e tanta allegria sotto l’albero di natale in piazza Portanova a Salerno con lo spettacolo “Ti ricordi quella sera”, con Claudio Tortora, Marcello Ferrante e l’Orchestra della Polimusic. L'evento, organizzato dal Comune di Salerno in collaborazione con il Premio Charlot, si svolgerà il 5 gennaio per attendere insieme la Befana.