Concerto di Natale 2019, l'appuntamento al Duomo di Salerno

Secondo appuntamento della stagione concertistica 2019/2020 “Lo Stupore” il Concerto di Natale in scena sabato 14 dicembre alle ore 20.30 nel Duomo di Salerno. L’Orchestra Filarmonica Campana con il Coro della Diocesi di Salerno, diretti dal maestro Remo Grimaldi, eseguiranno musiche della tradizione natalizia nel fantastico scenario della Cattedrale dedicata ai SS. Matteo e Gregorio. Con l’avvento del Santo Natale le due compagini (orchestra e coro), rinnovando il rapporto di collaborazione iniziato proprio in occasione del Concerto di Natale del 2018, desiderano regalare un momento di preghiera, gioia e riflessione attraverso le note e le parole delle più belle canzoni della tradizione natalizia. Si rinnova quindi un evento, ormai appuntamento fisso del Natale salernitano e che si inserisce nella cornice della manifestazione “Luci d’artista”, arricchendola con un momento di musica che rende ancor più vivo quel clima natalizio che caratterizza la città di Salerno in questo periodo e che attira visitatori da tutta Italia.

La luce e la gioia che animano il Natale si riverberano nell’atmosfera quotidiana del periodo di festa anche attraverso la musica e le melodie corali della tradizione. Le feste natalizie da sempre sono occasione di condivisione e celebrazione nel segno della voce e del canto. E la musica è un tramite privilegiato per pagine sublimi appartenenti al repertorio natalizio che va dal Medioevo ai giorni nostri. L’ingresso è gratuito. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Coro della Diocesi di Salerno (www.corodiocesisalerno.com); altresì è possibile contattare la Segreteria del Coro della Diocesi di Salerno all’indirizzo mail segreteria@corodiocesisalerno.com. Il concerto verrà trasmesso in diretta su Telediocesi.