"Visioni in Musica": il 26 maggio, concerto finale della Orchestra Filarmonica Campana

Sabato 26 maggio, nella Cupola del Teatro Sant'Alfonso di Pagani, alle ore 21, andrà in scena il concerto di chiusura della nona stagione dell’Orchestra Filarmonica Campana. Proposti sette eventi musicali incentrati sul tema delle “Prospettive”. Fulcro della serata conclusiva sarà la musica contemporanea, con lavori che prendono spunto e sono ispirati da elementi extramusicali di varia natura. La serata prevede l’esecuzione di due prime assolute: La “Stanza dei Burattini”, suite per orchestra da camera del composer in residence Oderigi Lusi e “Orion for small orchestra” del giovane Flavio Cuccurullo. In programma anche “Un Re Franco” di Giulio Marazia, suite orchestrale ridotta tratta dal lavoro più ampio teatrale.

Info utili

Per acquistare i biglietti in prevendita è possibile collegarsi al sito www.postoriservato.it nella sezione eventi dedicata all’Auditorium Sant'Alfonso di Pagani oppure contattare la segreteria dell’Associazione Filarmonica Campana ai numeri telefonici 3493925763 e 3927369881.