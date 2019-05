Raf e Tozzi pronti a infiammare il Palasele di Eboli: biglietti ancora disponibili

Al via, al PalaSele di Eboli, il grande weekend di musica che si aprirà domani sera, sabato 18 maggio, con il nuovo live di Marco Mengoni “Atlantico Tour”. Gli ultimissimi biglietti saranno disponibili anche al Botteghino aperto dalle ore 18, l’ingresso al pubblico sarà consentito dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21. Domenica 19 maggio la scena sarà tutta per due grandi artisti, Raf e Umberto Tozzi, per la prima volta insieme sul palco del PalaSele con lo show unico con cui stanno attraversando l’Italia da nord a sud. Il tour è iniziato lunedì sera dal Mediolanum Forum di Milano: una prima data di grandissimo successo, con tutto il pubblico coinvolto a cantare i più grandi successi dei due artisti, grazie a una scaletta di più di 30 pezzi. Fan in visibilio su brani che hanno segnato un pezzo della storia della musica italiana, come “Tu”, “Self Control”, “Gente di Mare”, “Si può dare di più” e “Cosa resterà degli anni 80”, e pubblico in piedi, impegnato a cantare insieme a Raf e Umberto Tozzi, per i due brani nel finale, “Infinito” e “Gloria”, in cui tutto il Mediolanum Forum ha accompagnato fino alle ultime note i due artisti, dopo quasi 3 ore di concerto.

Il programma

Uno show travolgente, pronto a ripetersi a Eboli, che unisce le loro canzoni diventate intramontabili - quali “Io camminerò”, “Ti Pretendo”, “Ti Amo”, “Sei la più bella del mondo”, “Immensamente”, “Io muoio di te”, “Infinito” e tante altre - per festeggiare insieme al pubblico il grande ritorno di una storia in comune, di una complicità davanti e dietro le quinte. Raf e Umberto Tozzi presentano live due repertori immensi e straordinari, per la prima volta rivisitati a due voci, insieme a una super band formata da 10 elementi: Elisa Semprini (violino e cori), Daniele Leucci (percussioni), Raffaele Chiatto (chitarra), Valerio Bruno (basso), Maurizio Campo (tastiere), Gianni Vancini (sax), Salvatore Cafiero (chitarra), Gianni Daddese (tastiere), Riccardo Roma (batteria) e Gabriele Blandii (tromba). La tappa al PalaSele, in esclusiva per la Campania, sarà dunque un’occasione unica per fare il pieno di musica, emozioni e divertimento con due grandi due cantanti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare tutto il mondo, conquistando sulle note dei loro successi intere generazioni, in Italia e all’estero.

Informazioni utili

Il tour “RAF TOZZI” (prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Colorsound) arriverà domenica 19 maggio al PalaSele di Eboli, unica tappa in Campania. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Il Botteghino del PalaSele sarà aperto dalle ore 18, l’ingresso al pubblico sarà consentito dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21. Per info: Friendsandpartners.it, Anni60produzioni.com, 089 4688156.