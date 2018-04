Primo maggio live: concerto, giochi e truccabimbi a Baronissi

Concerti, contest band emergenti, fumetti, modellismo, animazione, gonfiabili, truccabimbi e la special guest ‘O Zulù con l’opera concerto “Sono Questo Sono Quello – Quant’ ne’ vuo’”. Ecco il menù di Primo Maggio Live, l'evento organizzato dal Comune di Baronissi in collaborazione con l'associazione "Tutti suonati" al Parco della Rinascita. La no stop del divertimento, dalle ore 10 alle 24, è anche un momento di sensibilizzazione e di riflessione sui temi dell’occupazione. L’arte diventa, così, forma di resistenza culturale per celebrare la libertà, i diritti e l’aggregazione: sarà festa di musica, di famiglie, dei lavoratori. Parteciperanno Casasurace, AIL sezione di Salerno, Irno Comix & Games di Baronissi e Musicateneo.